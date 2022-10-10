Tarsus Şehir Tiyatrosu ’Neden’ adlı çocuk oyununu sahneledi

Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ile buluşturan Tarsus Belediyesi, minik yüzleri tebessüm ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun beğenilen ‘Neden’ adlı çocuk oyunu, ilkokullarda sahnelendi.

Tarsus Belediyesi çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de çocukları da eğlendirmeyi ihmal etmiyor. Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi iş birliği ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun ‘Neden’ adlı çocuk oyunu Kurtuluş İlkokulu, Tarsus İlkokulu, Lütfiye Benli İlkokulu, Ramiz Asutay İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu’nda sahnelendi. Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan minik öğrenciler, tiyatro oyunu izlemenin mutluluğunu yaşadı. Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi’nde de Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından sık sık sahnelenen ‘Neden’ çocuk oyunu miniklere moral olmaya devam ediyor.

Oyunu çok beğendiklerini dile getiren Çağlayan İlkokulu Müdür Yardımcısı Aslı Aydoğan, “Öncelikle okulumuzu tiyatro oyunu ile buluşturan Tarsus Belediyesi’ne, emeği geçenlere, oyuncularımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın mutluluklarına şahit olduk. Hepsi çok keyifli vakit geçirdi. Bu tarz etkinlikler çocuklarımızın gelişiminde önem arz ediyor. Her şey için teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni Onur Cihan da “Çocuklarımız normalde 20 dakikadan fazla bir yerde sabit olarak bir şey izleyemez hemen sıkılır ama bugün 1 saat boyunca sadece kahkaha atarak yerlerinden kıpırdamadılar. Daha önce tiyatro izlememiş çocuklarımızın mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Her şey için Tarsus Belediyesine ve Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederiz’’ diye konuştu.