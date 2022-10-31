Tarsus Şehir Tiyatrosu ’Ezop’ oyunu ile Adana’da sanatseverlerle buluştu

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kapalı gişe oynayan ‘Ezop’ oyunu, Adana 7. Şehir Tiyatroları Festivali’nde sanatseverlerle buluştu.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun başyapıtı olan ve çok beğenilen ‘Ezop’ oyunu, Adana 7. Şehir Tiyatroları Festivali’nde Adanalılar ile buluştu. Sosyal mesajları ile seyirciyi duygulandıran ‘Ezop’ oyunu, gösterim sonunda ayakta alkışlandı. Brezilyalı tiyatro eleştirmeni Guilherme Figueiredo’nun yazdığı ’Ezop’, M.Ö 6. Yüzyıldan bugünlere her kuşağa öğütler aşılayan Ezop’un, kölelikten özgürlüğe giden mücadelesini konu ediniyor. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar’ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri başrol oynuyor.

"Adana seyircimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız"

Oyun sonunda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, katılımcılara teşekkür ederek, "Burada oyunlarımızı izleyen, kıymetli yorumlar yapan Adana seyircimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adana 7. Şehir Tiyatroları Festivali çok kıymetli bir festival. Her gün dolu dolu geçiyor. Bu süreçte emeği geçen Adana Şehir Tiyatrosuna, Adana Büyükşehir Belediyesine ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan ise "Adana Şehir Tiyatroları olarak Tarsus Şehir Tiyatrosuna, belediye başkanımıza ve Tarsus halkına burada bizlerle olduğu için teşekkür ederiz. Onları yeniden görmek bizleri çok mutlu edecektir. Başarılar dilerim" diye konuştu.