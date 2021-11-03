Tarsus Şehir Tiyatrosu, ’Çehov Vodvil’ oyunuyla festivalde tam not aldı

Tarsus Şehir Tiyatrosu, Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı komedi türündeki ’Çehov Vodvil’ adlı oyunu ile Adana 6. Şehir Tiyatroları Festivali’nde izleyicilerden tam not aldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilginin yoğun olduğu ve ’Adana’da olmak ya da olmamak’ teması üzerine kurulan Adana 6. Şehir Tiyatroları Festivali’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, K.K.T.C. Güzelyurt Belediyesi Tiyatrosu gibi önemli şehir tiyatrolarının oyunları sahnelendi. Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun da ’Çehov Vodvil’ oyunuyla sahne aldığı festival tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden bugüne büyük başarılara imza attığını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Göreve geldiğimiz günlerde Tarsus için büyük bir eksiklik olan kültür sanat faaliyetlerinin yapılması ve güçlenmesi adına yaptığımız ilk çalışmalardan olan Tarsus Şehir Tiyatrosu, kısa sürede çok büyük başarılara imza atarak uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldü. Adana 6. Şehir Tiyatroları Festivali’nde şehrimizi başarıyla temsil eden ekibi kutluyor, sanata yönelik çalışmaların her zaman için destekçisi olacağımı da bildiriyorum” dedi.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar ve sahnelediği oyunlarla Türkiye’de dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini ifade eden Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar ise “Biz burada başarılı oyunlar yazmanın ve sahnelemenin yanı sıra, uluslararası tiyatro festivallerine de katılım sağlayarak Tarsus adının uluslararası sahnelerde anılmasına vesile oluyoruz. Bu kapsamda bizlerden maddi manevi hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Başkanımız Haluk Bozdoğan’a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.