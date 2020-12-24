Tarsus Sanayi Sitesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu Tarsus Sanayi Sitesi ile esnafın dükkanlarını dezenfekte etti.

Korona virüs salgını sürecinin başladığı andan itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, her gün yeni bir noktayı daha dezenfekte işlemine tabi tutuyor. Virüsün yayılımını engellemek için düzenli olarak dezenfekte işlemi yapan ekipler, vatandaşların yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı Tarsus Sanayi Sitesinde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Sanayi Sitesine giriş-çıkış noktalarını dezenfekte etti, esnafın dükkanlarına tek tek girerek dezenfeksiyon işlemi yaptı.

“Sanayi Sitesini daha fazla dezenfekte etmemiz gerekiyor”

Büyükşehir Belediyesinde görevli Tufan Dokucu, vatandaşların giriş çıkışının yoğun olduğu Tarsus Sanayi Sitesinin dezenfekte işlemi için özellikle seçildiğini belirterek, “Bugün Tarsus’ta pandemiden dolayı sanayi esnafının en büyük problemi olan dezenfekte işlemini yerine getiriyoruz. Sanayi bölgesine giriş ve çıkışlar çok üst seviyede ve insanların çok olduğu yerlerde virüsün yayılma riski daha fazla. O yüzden burayı daha fazla dezenfekte etmemiz gerekiyor” dedi.

“Dezenfekte çalışmaları için teşekkür ediyoruz”

Tarsus Sanayi Sitesi esnafından Ahmet Celal Temiz de yapılan dezenfeksiyon işleminin önemli olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir şeye zaten ihtiyaç vardı. Mutluyuz, iyiyiz. Ben kapıya zincir koydum. İnsanlar iki-üç kişi birden geliyor. Kimde hastalık var kimde yok bilmiyoruz. Maskemizi takıyoruz ama insanlar taşıyıcı da olabilir. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Dezenfekte çalışmaları için de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.