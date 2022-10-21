Tarsus plajına kavuşuyor

Mersin’in Tarsus ilçesindeki ’Tarsus Beyaz Kum Plajı’nın yeniden vatandaşın hizmetine açılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından, ’Tarsus Beyaz Kum Plajı’nın halka açılma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alt yapı, ulaşım ve diğer hizmetlerin bu bölgeye getirilmesi noktasında yürütülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından, yıllarca kullanılmayı bekleyen Akdeniz’in incisi Tarsus Plajı, ilçe halkının kullanımına sunulacak. İnce, beyaz ve kükürtlü kum yapısı sayesinde önemli bir yere sahip olan ’Tarsus Beyaz Kum Plajı’nın tamamlanması ile kentin turizmi tekrardan canlanacak. Yunus Emre Mahallesi’nden Atalar Mahallesi’ne doğru giden bağlantı yolu kavşağı ile otoyol mesafesi kısalacak.

D-400 Karayolundan sahile kadar gidecek olan yolun otoyol kavşağından denize uzanacak kısmı ile mesafesi kısalacak. Yapılan çalışmalarla 7 dakika içerisinde sahile ulaşılacak.

"Halkın hizmetine açılacak"

Halkın kullanımına sunulabilmesi için çalışmaların sürdüğü bölgede inceleme yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus halkının plaj ve denizden faydalanmasını sağlamak amacıyla bağlantı yollarının yapımına başlanan Tarsus Plajı, halkın hizmetine açılmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 12,5 kilometre uzunluğunda ve her yerinden denize girilebilir özelliklerine sahip olan Tarsus Plajı’na ulaşım sadece 7 dakika olacak. Belediyemiz tarafından bağlantı yollarının yapımıyla başlanan proje çalışmaları, sahilde yapılacak detaylı temizlik, otopark, duş noktaları ve diğer sosyal donatılar ile sezonunda hizmet verecek duruma getirilecektir" dedi.