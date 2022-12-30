Tarsus plajı yaza hazırlanıyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, yaz döneminde vatandaşa kazandırılacak olan Tarsus Beyaz Kum Plajı için çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus plajına giden Başkan Haluk Bozdoğan, sahilin temizlenmesi için faaliyete geçen kum eleme temizleme aracını inceleyerek unutulmaya yüz tutmuş plajı herkesin uğrak noktası haline getireceğini ifade etti.

Tarsus plajında altyapı ve ulaşım konuları başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması ile plaj, Tarsusluların hizmetine sunulacak. İnce beyaz ve kükürtlü kum yapısıyla Tarsus’un unutulmaya yüz tutmuş plajı, deniz sezonunda Tarsuslular için tamamlanıyor. Yaz sezonu için çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, kum eleme temizleme makinesini inceleyerek sahilde alanı ziyaret etti. Gerekli incelemeleri yapan Bozdoğan, Tarsus sahilini yeniden kazanmak ve uğrak nokta olmasını sağlamak için faaliyete geçirecek. Bozdoğan, "Yaz sezonunda vatandaşlarımızın kullanımı için sunulacak olan plajımızda çalışmalarımız devam ediyor. Sahil alanında kum temizleme aracımız sayesinde rahat bir şekilde plaja girilecek" dedi.