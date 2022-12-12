Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocuklar ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiği 1.Uluslararası Tarsus Kukla Festivali binlerce kişiyi ağırladı.

Tarsus Belediyesi Ayşe Lebriz Berkem Sahnesinde düzenlenen ve dokuz gün süren 1.Uluslararası Tarsus Kukla Festivali sona erdi. Tarsusluların yoğun ilgi gösterdiği festivalde birbirinden eğlenceli kukla gösterileri sahne aldı. Kukla sanatının Türkiye’de daha fazla gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, festivalde kukla göstericileri tarafından çeşitli tekniklerle hazırlanan oyunları izleyiciyle buluşturdu.

Haycinas Tiyatrosu’nun ’Bezirgan’ın Parası’ oyunu ile açılış yapılan festivalde, Gülgeç Tiyatrosu’nun ’Pırt’ oyunu, Sahne Bazende’nin ’At’ oyunu, Tiyatro Tempo’nun ’Bremen Orkestrası’ oyunu, Antalya Şehir Tiyatroları’nın ’Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok’ oyunu, Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu’nun ’Büyülü Ağaç’ oyunu, Naif Bey ve Kumpanyası’nın ’Naif Bey ve Yaveri’ oyunu; yurt dışından ise İzvoraşul Vesel Kukla Tiyatrosu’nun ’Prenses Benek’ oyunu ve Sombras Chinas Tiyatrosu’nun ’Dont Touch My Hands’ oyunu Tarsuslularla buluştu.

Festivalde çok eğlendiğini belirten 7 yaşındaki Öykü Can, "Ben her gün annemlere buraya gelmek için ısrar ettim. Benim için çok keyifliydi ben de kukla sanatçısı olmak istiyorum. Tarsus’ta biz çocuklar için böyle bir etkinlik yapan belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklar sosyalleşme imkanı buldu"

Öğretmen Gülşah Kuşkonmaz ise "Öğrencilerimiz için çok keyifli bir gün oldu. Biz öğretmenler onların sosyal gelişimi için bu tür faaliyetlerin önemine sürekli değiniyoruz. Bu yıl çocuklarımız Tarsus Belediyemizin birçok etkinliğine katıldı. Kukla festivali ile inanılmaz eğlendiler. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.