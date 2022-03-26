Tarsus Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde oluşturulan ’Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru’, Vali Ali İhsan Su ve milletvekillerinin katılımı ile açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, doğal güzellikler arasında oluşturulan bu parkurun her zaman vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise Karabucak Okaliptüs Ormanının, 1939 yılında ülkenin ilk ‘projelendirmeye dayalı ağaçlandırma sahası’ olduğunu belirterek, yapılan bu ağaçlandırma sayesinde sıtma ve koleranın salgın sebebi olduğu bataklığın kurutularak aynı zamanda tarımsal alanların güvence altına alındığı bir ağaçlandırma sahası oluşturulduğunu ifade etti. Akduman, “Karabucak Okaliptüs Ormanında kurulan ekoturizm ormanı, ülkemizde ilk ve tek ekoturizm güzergahıdır. İlçeye 5 kilometre mesafedeki ormanda, vatandaşların dinlenme ve çeşitli aktivite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 bin 820 metre uzunluğunda yaya ve bisiklet ekoturizm parkuru yaptık. Şehrin kalabalığından uzak, spor ve dinlenme ortamları oluşturup, parkurların tamamını okaliptüs ormanı içerisine tesis ettik” dedi.

Konuşmaların ardından Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru’nun açılışı yapılarak yürüyüş gerçekleştirildi.