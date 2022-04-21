Tarsus İdman Yurdu’nun efsane Başkanı Kuzeyman anıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali İlk, kulübün eski başkanlarından Erkut Kuzeyman’ı ölümünün 31. yılında mezarı başında andı.

Başkan İlk, merhum Kuzeyman’ın mezarına 33 nolu Sarı lacivertli çubuklu forma ve biri sarı lacivert, diğeri ise sarı kırmızı renkli çiçek bıraktı.

1982 yılında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in ısrarı üzerine Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı olan Kuzeyman 3. Ligden 2. Lige, buradan ise şimdiki adıyla Süper Lig’e 1 gol averajla 1986-1987 sezonunda şampiyonluğu Boluspor’a kaptırmıştı.