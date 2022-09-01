Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum’u transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum’u renklerine bağladı.

Göztepe ve Menemen Belediyespor formaları giyen Yusuf Talum ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tarsus İdman Yurdu, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

21 yaşındaki sağ bek, futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor’da başladı. Göztepe’de ilk kez profesyonel olan Talum, 19 Yaşaltı Milli Takımı’nda forma giydi. Talum, geçen sezon Menemen Belediyespor formasıyla sezonu tamamladı.