Tarsus Gençlik Kampı’nda sanat etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı, ’8 Mart Sanat Kampı’na ev sahipliği yapıyor. 40 kadın ressamın 3 gün boyunca misafir edildiği program sonunda, kadın ağırlıklı temaların işlendiği tüm eserler 8 Mart’ta düzenlenecek sergide vatandaşların beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Plastik Sanatlar Komisyonu’nun, 8 Mart dolayısıyla düzenlediği ve sanatçıların kendi malzemeleriyle katılabildiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oluyor. Erkek ressamların da katılım sağlayabildiği programda, tuvaller üzerine 80 eser çiziliyor. Tarsus, Mersin, Adana ve Kayseri’den 40 kadın ressamın 3 gün boyunca kampta misafir edileceği programa günübirlik katılmak da oluyor.

Kampın ziyaretçileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi

Tarsus Gençlik Kampı’nı hafta sonu için ziyaret eden aileler ve çocukları da Sanat Kampına yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, sanatçılarla birlikte resim yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kadın ağırlıklı temaların işlendiği tüm eserler, 8 Mart’ta yine Gençlik Kampında düzenlenecek sergide vatandaşların beğenisine sunulacak.

“Resim yapmak beni mutlu ediyor”

15 yıldır resim yaptığını ve etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Zehra Carus, “Bu organizasyonda sanatla hayatımızı güzelleştirmek istedik. 40 ressam 3 gün burada yatılı olarak kamp yapacaklar. Bu kampın neticesinde çıkan resimler, 8 Mart’ta Gençlik Kampında sergilenecek. O gün canlı müziğimiz de olacak. Tüm Tarsusluları, Mersinlileri, herkesi bekleriz" dedi.