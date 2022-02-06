Tarsus Gençlik Kampı’nda çocuklara kar sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus Gençlik Kampı’na aileleriyle birlikte gelen çocuklara kar sürprizi yapıldı. Çocuklar, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı, çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı mahallelerden otobüslerle alınan aileler ve çocukları, Tarsus Gençlik Kampı’na kendileri için Toroslar’dan getirilen karlar üzerinde oynadı. Oldukça mutlu anlar yaşayan çocuklar, survivor oyun alanlarında da doyasıya eğlendi. Aileler için güvenli, çocuklar için farklı oyun alanlarının bulunduğu Tarsus Gençlik Kampı’nda müzikli aktiviteler de gerçekleştirildi.

“Sosyal aktivitelerden memnunuz”

Tarsus Duatepe Mahallesi sakinlerinden Cemile Ceyda Leblebici, Büyükşehir Belediyesinin sosyal etkinliklerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Bu etkinliklerin devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Yarıyıl tatilinin bitmesine yakın çocuklarımız buradaki bu güzellikle, kar şenliğiyle tatilin tadını çıkardı” dedi.

Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinden özel gereksinimli kızı ile birlikte kampa gelen Canan Denizedalan, “Eskiden bizim çocuklar çamurla oynarken, şimdi tertemiz oyun atölyesinde oynuyorlar. Çok güzel şeyler öğreniyorlar. Şu anda kar etkinliğimiz oldu. Çok güzel, çok eğleniyoruz. Çocuklarım hayatlarında hiç kar görmemişler, ilk kez gördüler” diye konuştu.