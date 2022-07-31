Tarsus Gençlik Kampı’nda çadır kampı etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Tarsus Gençlik Kampı’nda, ailelerin kent merkezlerinde yaşadıkları stresten uzak, doğayla iç içe ve çocuklarıyla keyifli anlar yaşaması için ’ebeveyn çocuk çadır kampı’ etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Her hafta cuma günleri düzenlenen programda, Berdan Nehri kıyısında ağaçlar altında kurulan çadırlarda aileler gece boyunca konaklıyorlar. Mersin merkez ve diğer ilçelerden ailelerin ağırlandığı kampta, çocuklar doğa bilinci kazanırken, balık tutmadan kuş gözlem evine, sportif faaliyetlerden eğitim çalışmalarına, doğa yürüyüşünden survivor oyun alanlarında düzenlenen aktivitelere kadar keyif dolu anlar yaşıyorlar. Çocuklarının toprak, su ve doğa ile baş başa bir gün geçirmelerini sağlayan kamp faaliyetlerinden ise anne ve babalar büyük mutluluk duyuyor. Tarsus Gençlik Kampı görevlileri tarafından ilk andan itibaren yakın ilgi ile karşılanan misafirlere, değişik ikramlarda da bulunuluyor.

“Yapılan turlarla doğal ortamları görüyoruz”

Anne, babası ve kardeşiyle birlikte kampa katılan Orhan Kaan Kölemiş, “Güzel yerler var, doğal ortamlar var. Şehrimizle, göllerle, ağaçlarımızla ilgili güzel bilgiler alıyoruz. Turlar atıyoruz, doğal ortamları görüyoruz, güzel sporlar yapıyoruz, balık tutuyoruz. Kanolara biniyoruz. Yemekhanede çeşitli oyunlar oynayabiliyoruz, ödüller alabiliyoruz” dedi.

“Arkadaşlarımla eğlenceli oyunlar oynuyoruz”

Kampın minik ziyaretçilerinden Alin Yektek de keyifli oyunlar oynadıklarını vurgulayarak, “Beğeniyorum burayı, doğayla iç içeyiz. Suların güzelliğini seyrediyor, balık tutuyoruz. Bazen yemekhanede oyunlar oynanıyor, ödüller kazanılıyor. Dans pistinde oynuyoruz. Parkurda da eğlenceli oyunlar oynuyoruz arkadaşlarımla. Vahap Amcanın hizmetlerinden dolayı hepimiz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.