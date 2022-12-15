Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu sonuçları açıklandı

Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu’na 525 eserin katıldığı, 7 fotoğrafın seçici kurul tarafından ödüle layık görüldüğü,30 fotoğrafında sergilenmeye hak kazandığı belirtildi.

Tarsus Belediyesi’nin ’Tarsus Neden İl Olmalı? konusu ile ilçenin birbirinden harika doğal ve kültürel güzelliklerinin görsel arşivini oluşturmak, ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla Türkiye fotoğraf sanatına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ’Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu’ sonuçları belli oldu. 525 eserin katıldığı yarışmada 7 fotoğraf seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ’Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu’ yarışma sonuçları açıklandı. 500’den fazla fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışma sonunda Hilal Emnacar birinci olurken İlknur Halıcı ikinci, Ömer Oğuz Çapanoğlu üçüncülük elde etti. Ali Altın, Seyit Konyalı, Hasan Zer, mansiyon ödüllerinin sahibi olurken, Serkan Sarıkef ise belediye özel ödülünü aldı.

27 Aralık 2022 Salı günü düzenlenecek olan fotoğraf sergisi ardından yarışmacılara ödüllerinin tören ile verileceği kaydedildi.

Ayrıca yarışmada dereceye giren yarışmacıların fotoğraflarıyla birlikte yarışmaya katılan 30 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı. Toplamda 84 bin TL’nin ödül gecesi sahiplerine verileceği bildirildi.