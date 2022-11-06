Tarsus Festivali Derya Uluğ konseriyle şenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince ‘Kleopatra’ temasıyla düzenlenen ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali, sevilen sanatçı Derya Uluğ konseriyle şenlendi.

Kalabalık bir topluluğun doldurduğu Tarsus Cumhuriyet Alanında geç saatlere kadar eğlence ve coşku vardı. Grup Detoxbend’in ardından sahneye çıkan Derya Uluğ ile festivalin coşkusu daha da arttı. Başarılı sahne performansı ile Tarsusluların beğenisini kazanan sanatçı, sevilen parçalarının bir kısmını konsere katılanlarla birlikte söyledi.

“Tarsus’un ilk kez bu kadar eğlenceli olduğunu görüyorum”

Konseri izlemeye gelen ve doğma büyüme Tarsuslu olduğunu ifade eden Recep Şimşek, “Bu yaşıma kadar ilk defa Tarsus’un bu kadar eğlenceli olduğunu gördüm. Gerçekten Vahap Seçer Başkanımıza selamlar ve saygılar. Biliyorum ki onun sayesinde, inşallah devamı da gelir” dedi.

Tarsus’ta arka arkaya festival izlediğini hatırlamadığını söyleyen 18 yaşındaki Enes Ercan, “Festival olduğu için çok mutluyum. Sürekli böyle şeylerin yapılmasını isteriz. Güzel zaman geçiyor, arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz. Tarsus, daha önce böyle bir canlılık görmedi. Tam gaz devam ediyor, o yüzden mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Konserde keyifli dakikalar geçiren İpek Çelik, “24 yaşındayım, şu yaşıma kadar ilk defa böyle bir mutluluk yaşadım. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik, bize çocukluğumuzu yaşattı” diye konuştu.