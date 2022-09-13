Tarsus Emniyetinden huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Tarsus Emniyet Müdürü Ali Garanlı, beraberinde Müdür Yardımcısı Seçkin Yıldızhan ve Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli personeller ile birlikte Tarsus Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevinde kalan yaşlılara destek olmak ve morallerini yüksek tutmak amacıyla yapılan ziyarette, yapılan sohbetin yanı sıra şarkılar söylendi, keyifli anlar yaşandı. Huzurevi sakinleri, bu anlamlı ziyaretten dolayı çok hoşnut olduklarını belirterek İlçe Emniyet Müdürüne ve Türk Polis Teşkilatına iyi dileklerde bulundular.