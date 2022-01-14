Tarsus Emniyet Müdürü muhtarlarla buluştu

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, polis sorumluluk bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tarsus Polisevi’ndeki toplantıya muhtarların yanı sıra İlçe Emniyet Müdür yardımcıları Latif Tufan ve Ufuk Koç ile polis merkezi ve birim amirleri katıldı. Toplantıda, polis sorumluluk bölgesindeki genel güvenlik, asayiş ve güncel konular üzerinde değerlendirmeler yapılırken, muhtarlarının görüşleri ve talepleri alındı, fikir alış verişinde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus’un huzurunu bozanların peşinde olduklarını ve vatandaşlara kapılarının 24 saat açık olduğunu söyledi. 112 ihbar sisteminin, ’KADES’ ile ’UYUMA’ uygulamalarının vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaşma imkanı sağladığının altını çizen Fil, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli ile mahalle muhtarlarının ortak çalışma yaparak vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.