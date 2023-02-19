Tarsus Doğa Parkı depremzedelere moral oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olan Tarsus Doğa Parkı, meydana gelen depremler dolayısıyla Mersin’e sığınan depremzede vatandaşlara moral alanı oldu.

Tarsus’ta merkez Gazipaşa Mahallesinde yer alan taziye evinde ve Kavaklı Mahallesinde yer alan Cemevinde kalan depremzede vatandaşlara ve özellikle çocuklara moral olması için Tarsus Doğa Parkına gezi düzenlendi. Mahallelerden otobüslerle alınan depremzede vatandaşlar Tarsus Doğa Parkına götürülerek, tertemiz havada bir nebze de olsa yaşadıkları üzüntüden uzaklaşma fırsatı buldu. Çocuklar ise farklı türdeki hayvanları görmenin mutluluğunu yaşadı.

"El birliğiyle halkımıza sahip çıkıyoruz"

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş, mahalle halkının depremzedelere sahip çıktığını belirterek, "6 Şubat’ta Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun diyoruz. Gelen vatandaşlarımız var. Özellikle Tarsus’ta Gazipaşa taziye evinde kalan 7 ailemiz var. Gazipaşa halkı olarak biz bu ailelerimize sahip çıkıyoruz. Ve şu an onları Doğa Parkı’nda gezdiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz. Halkımıza sahip çıkıyoruz hep beraber, el birliğiyle, belediye ile beraber" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan felakette evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte Tarsus’a sığınan Özlem Yüce ise "Depremzedeyiz, burada Gazipaşa taziye evinde kalıyoruz. Çok güzel ilgileniyorlar. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız, yardımcıları. Burada bugün de bize moral amaçlı çocuklarımızı aldılar hayvanat bahçesine getirdiler. Çok güzel oldu, çok iyi oldu, Allah razı olsun hepsinden" ifadelerini kullandı.