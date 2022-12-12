Tarsus Beyaz Kum Plajı açılıyor

Tarsus Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yıllardır atıl durumda olan Tarsus Beyaz Kum Plajının kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılacağı belirtildi.

Tarsus halkının yıllardır atıl durumda olan Tarsus Beyaz Kum Plajına kavuşması için çalışmaları hızlandıran Tarsus Belediyesi, 30 yıl aradan sonra plajı vatandaşlara sunmaya hazırlanıyor. Tarsus Belediyesinin bağlantı yollarını tamamlamasının ardından Tarsuslular, hafta sonu sahile akın etti.

Tarsus Plajının, altyapı ve ulaşım konuları başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması ile yaz sezonunda Tarsusluların hizmetine sunulacağı bildirildi. Kum temizliği, deniz temizliği, otopark, duş noktaları, şezlong ve diğer sosyal donatıların bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların son hızla devam ettiği kaydedildi.

Devam eden plaj çalışmaları hakkında konuşan vatandaş, "Öncelikle Haluk Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha önce buralara gelirken çok zorlanıyorduk. Şimdi ailemi aldım ve hafta sonunun tadını çıkarıyoruz. Yol çalışmaları daha başlangıç, buralar çok güzel olacak. Tarsus halkının buna çok ihtiyacı var. Durumu olmayan bile artık kolaylıkla buraya gelebilecek. Çocukluğumdan beri buranın kumu dillere destandır. Yazı iple çekiyoruz. Bunu hayata geçirecek olan başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.