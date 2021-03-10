Tarsus Belediyesinin kırsal kalkınma hareketi devam ediyor

Tarsus Belediyesinin kırsal kalkınmayı desteklemek ve kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam standardını yükseltmek amacıyla başlattığı kırsal kalkınma hareketi, 5 bin zeytin fidanı ve 5 bin adet incir fidanı dağıtımı çalışmasıyla devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ’Ata Tohumu’ projesi kapsamında, Başkan Yardımcısı Osman Polat’ın koordinesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, bölgede yoğun talep gören ’Gemlik ve Sarıulak’ zeytin çeşitleri ile siyah, beyaz ve bardacık incir çeşitleri Tarsus Belediyesinin fidanlıklarında çelikleme yöntemiyle çoğaltılıp geliştiriliyor. 5 bin zeytin ve 5 bin adet incir fidanının bulunduğu fidanlıkta toplam 10 bin fidan geliştirildi. Fidanlar, kırsal kesimde yaşayan küçük üreticilerle buluşmayı bekliyor.

"Ürettiğimiz fideler toprak ana ile buluşup gelecek nesillere kök salacak"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam standardının yükseltilmesi, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve daha organik beslenebilmesi için belediye olarak üstün bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bozdoğan, “Tarımsal gelişim ve çalışmaların çok önemli olduğu şehrimizde, ekmeğini topraktan kazanan, topraktan geçinen vatandaşlarımıza destek vermek ve onların geçim kaynağı olan ürünleri geliştirmek için bir dizi çalışma yapıyoruz. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarda, yöremize ait ürünler başta olmak üzere örneğin Tarsus’a özgü ’Sarıulak’ zeytinleri gibi, başka yöreye ait fakat bölgemizde yetişmeye müsait olan ’Gemlik’ cinsi zeytin gibi türleri ve geçmiş dönemlerde yoğun bir şekilde ekimi yapılan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş türleri gün yüzüne çıkartarak yeniden toprak anaya teslim ediyoruz. Şehrimizin önemli geçim kaynağı olan tarımın gelişmesi, organik tarımın devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere sağlıkla aktarılması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Ürettiğimiz fideler toprak ana ile buluşup gelecek nesillere kök salacak” dedi.