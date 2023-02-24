Tarsus Belediyesinin eski hizmet binasının kolanlarının kesilmediği ortaya çıktı

Yaşanan depremler sonrasında Tarsus Belediyesi eski hizmet binasında hasar oluştuğu ve kolonunun kesilmiş olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Tarsus Belediyesi, sosyal medyada ve yerel basında çıkan belediye eski hizmet binasının kolanlarının kesilmiş olduğu iddiasını, Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinden bulunan ekipler ile yerinde inceleme yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak kullanılan binaya Tarsus Belediyesinin ekiplerini görevlendirmediği ve bu çerçevede halkın canını hiçe saydığı iddialarına hasarsız teknik rapor cevabı geldi. Asılsız haberlerin oluştuğu binanın ekipler tarafından incelenmesi sonrası, kolonların kesilmediği belirlendi.

Tarsus Belediyesi hasar tespit ekibi tarafından hazırlanan teknik rapor da ise şu ifadelere yer verildi; “Bölgemizde 6 Şubat Elbistan ve daha sonraki artçı depremlere bağlı taşıyıcı elemanlarda yapısal hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen binanın bodrum katında toplamda 5 kolon da donatı oksitlenmesine bağlı bölgesel kabuk betonunu kaldırdığı, iki tane kirişte de yine oksitlenmeye bağlı kabuk atması olduğu ve üç dört yerde de bodrum kat döşemesinde oksitlenmeye bağlı sıvasını döktüğü görüldü. 11 Mart 1986 tarihinde inşaat ruhsatnamesi alınan belediye eski hizmet binası, bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşmakta ve iddia edildiği gibi yerinde inceleme sonucunda kolon kesimi olmadığı ve mimariye uygunluğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde yalnızca bodrum katta donatı korozyona uğradığı görüldü. Binanın sorumlu kurumlara detaylı bina performans hesabını yaptırmaları önerilir.”