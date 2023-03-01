Tarsus Belediyesinin deprem bölgesindeki seferberliği sürüyor

Tarsus Belediyesi Şefkat Ekibi, depremin olduğu Adıyaman’a giderek bir yardım tırını daha bölgeye ulaştırdı.

Türkiye’nin birçok noktasını etkileyen depremlerin ardından Tarsus’un tek yürek olduğu afette, yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi Şefkat Ekibi depremin olduğu Adıyaman’a giderek hem yardım tırını ulaştırdı hem de bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolları açtı.

İçerisinde çocuklar için yiyecek içecek, iç çamaşırı, hijyen malzemesi, polar battaniye, yastık, yorgan, 5 litrelik su, küçük tüp ve bakliyatları bulunduğu yardım tırı Adıyaman’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Mahalle mahalle dolaşan ekipler, yaraları sarmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Onların ihtiyaçlarını karşılayarak yardımları dağıttı.

Deprem bölgesi olan Adıyaman’da devam eden çalışmalara destek olmak için gönderilen iş makineleri ise heyelan nedeniyle kapanan yolları açtı.

Heyet, aynı zamanda CHP Adıyaman Koordinasyon Merkezinde bulunan yetkililerle de bir araya gelerek, Adıyaman’ın yaralarını sarmak için devam edecek olan destekler ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.