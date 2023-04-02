Tarsus Belediyesinin atölyeleri, depremzede çocuklara moral oldu

Tarsus Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen çocuklara moral vermek için drama eğitmenleri, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları eşliğinde drama, akıl, zeka oyunları, oyun ve sanat atölyeleri gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi deprem bölgesinden kente gelen çocuklara, eğitmenler eşliğinde bir AVM’de drama, akıl ve zeka oyunları, oyun ve sanat atölyeleri gerçekleştirmeye devam diyor.

Atölyede çok güzel zaman geçirdiklerini belirten çocuklar "Burada oyunlar oynadık. Arkadaşlarımızla eğlendik. Burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Farklı eşyaları farklı yerlerde kullanıyoruz. Değişik hareketler yaparak adlarımızı söyledik. Arkadaşlarımızla oyunlar oynadık" dedi.