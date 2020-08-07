Tarsus Belediyesinden, üniversite adayı öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı
TARSUS BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ BAŞLATTI. UZMANLAR, ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLMELERİ İÇİN DOĞRU TERCİH YAPMALARINI SAĞLAYACAK.
Tarsus Belediyesi, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Uzmanlar, öğrencilerin hayallerindeki üniversiteye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarını sağlayacak.
Tarsus Belediyesi, ’Senin tercihin, senin geleceğin’ sloganıyla ücretsiz tercih günleri hizmetini vermeye başladı. Tarsus Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan gençlere, Mehmet Bal Sergi Salonunda uzman rehber öğretmenlerle danışmanlık desteği sunuyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınavı kazanmanın sevincini yaşayan ve doğru tercih yaparak hayallerindeki üniversiteyi belirlemek isteyen adaylar, puan bilgileri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlardan fikir alıyor. Uzmanlar, öğrencilerin aldıkları puana göre geniş bir liste hazırlıyor. Öğrencilere alternatif liste de hazırlayan rehber öğretmenler, adayların hedefleri ile örtüşen benzer mesleklerle ilgili tavsiyelerde de bulunuyorlar.
6 Ağustos’ta başlayan ve 14 Ağustos’a kadar sürecek olan tercih günlerinde, 09.00-18.00 saatleri arasında danışmalık hizmeti sunulacak.
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|34
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|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
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|34
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|34
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|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
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|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
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|66
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|38
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|6. Tottenham
|38
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|56
|9. Sheffield United
|38
|54
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|11. Southampton
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|38
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|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
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|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
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|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
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|38
|60
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|51
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|38
|49
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|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
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|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
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