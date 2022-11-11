Tarsus Belediyesinden ucuz zeytinyağı

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği zeytinleri, zeytinyağına dönüştürerek halk marketler aracılığıyla uygun fiyata vatandaşlara ulaştırıyor.

Tarsus’un hasat mevsiminin bereketi zeytin, zeytinyağına dönüştürülmesinin ardından sofralara Tarsus Belediyesi aracılığıyla taşınmaya devam ediyor. Topraktan halka zeytinyağı ulaştıran Tarsus Belediyesi hem üretiyor hem de zeytinyağına dönüştürüp vatandaşlara uygun fiyata ulaştırıyor. Toplanan zeytinler, fabrikada gerekli işlemleri gördükten sonra şişelenip uygun fiyatlara üreticiden vatandaşlara köprü görevi gören halk marketler aracılığıyla uygun fiyata satışa sunuluyor.

Tarsus’un zeytinlerin her bir tanesinin sevgiyle toplandığını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Her gramında alın teri olan zeytinlerimizi sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Hem üretime katkı sağlıyor hem de sofralarına bereket katıyoruz” diye konuştu.