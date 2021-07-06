Tarsus Belediyesinden sanatçılara destek

Tarsus Belediyesinin pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar çeken yerel sanatçılara destek olmak amacıyla başlattığı ’Tarsus’un sesleri’ destek konserleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ’Tarsus’un sesleri’ konserleri kapsamında ilk olarak Hacıhamzalı’da düzenlenen etkinlikte, Tarsus Türk Halk Müziği Derneği sanatçıları sahne aldı. Halkın yoğun katılım sağladığı konserde 20 sanatçı müzik ziyafeti çekti. Halkın sanatçılara eşlik ederek söylediği türkülerin yanı sıra halaylar çekildi, ayrıca Hacıhamzalı yöresinde çok sevilen ’çilli bom’ oyunu oynanarak coşkulu bir gece yaşandı.

Pandemi sonrası mahallelerinde yapılan bu konserin ilk konser olduğunu ve halka büyük moral verdiğini dile getiren Hacıhamzalı Mahalle Muhtarı Murat Aytaş, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a, yardımsever tavrı ve sanatçılara verdiği destek için de ayrıca teşekkür etti.

Pandemi sürecinde yaşanan sağlık sıkıntılarının yanı sıra ekonomik olarak da ülkenin zor şartlardan geçtiğini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan,

"Pandemi sürecinde belediye olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte özellikle sağlık anlamında yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de öncü belediyeler arasına girdik. Bu zorlu süreçte halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da destek olmak amacıyla düzenli yardımlarda da bulunduk. Yaptığımız bu yardımları genişleterek pandemi sürecinden zarar görmüş esnaf ve muhtarlara da yardım da bulunduk. Bu süreçte düzenli bir geliri olmayan müzisyen ve sanatçıları da düşünerek özellikle şehrimizde bulunan yerel sanatçılara destek olmak amacıyla bu konserleri planladık" dedi.

Tüm Tarsus halkının davetli olduğu konserler arasında 6 Temmuz Salı günü Musalla Müzik Topluluğu konseri, Yeşil Mahalle Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu arkasında saat 20.00’de, Emrah Samet konseri 7 Temmuz Çarşamba günü Rauf Denktaş Parkında saat 20.00’de yapılacak.