Tarsus Belediyesinden köylere hizmet seferberliği

Tarsus Belediyesince, Başkan Haluk Bozdoğan’ın ziyaretlerinin ardından köylerde hizmet seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın köy ziyaretleri ardından gelen talep ve istekler doğrultusunda bağlı tüm birimler, kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma başlattı. Bozdoğan’ın talimatıyla taleplere göre yönlendirilen Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, köy sınırları içerisinde bulunan tüm alanlarda çevre düzenlemesi, temizlik, yol bakım ve onarım, tarımsal ve hayvan destek ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak sürdürülen hizmetlerin yanı sıra taleplerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarına start veren ekipler, sırasıyla tüm köylerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Düzenli aralıklarla sürdürülen stabil işlerin yanı sıra, muhtarlar tarafından talep edilen bank ve masa temini, bakım, onarım ve tadilatlar dışında her türlü ihtiyaç malzemesi temini, yol tamiratında çalıştırılması için kamyon, kepçe, greyder temini, piknik masaları temini gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

"Talepleri tüm birimlerimizle karşılamaya devam ediyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, köylerde yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Tarsus Belediyesi büyük ve güçlü bir belediyedir. Tüm köylerimize sorumluluğumuz gereği hizmet etmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimizin ardından vatandaşlarımızdan gelen istekleri not alıp muhtarlarımızı dinlemiştik. Alınan notlarımızı tüm birimlerimizle karşılamaya devam ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde birçok talebi de sıraya koyduk. Her bir köyümüze ulaşacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Tarsus Belediyesi her zaman yanınızda’’ dedi.