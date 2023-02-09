Tarsus Belediyesinden kente gelen depremzedelere destek

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere barınma ve gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Belediye, afet bölgesine yardım tırı ve ekip göndermeyi de sürdürüyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar Tarsusluların büyük yardım kampanyasına desteği ile bölgeye 9 tır 1 kamyon yardım gönderen belediye, bunun yanı sıra arama-kurtarma için belediye destek ekipleri, mobil mutfak, sağlık tarama aracı, hayvan ambulansı, doktor ve hemşire desteği de sağladı. Tarsus’a gelen depremzedeler için de kolları sıvayan Tarsus Belediyesi, kentte barınma, gıda, kıyafet gibi tüm şartları depremzedeler için hazırladı. Yardım kampanyası ise devam ediyor.

Belediye destek ekipleri deprem bölgesinde

Tarsus Belediyesi, yüzyılın en büyük depremlerinden birinin gerçekleştiği afet bölgesi için adeta bir seferberlik ilan etti. Tarsus Belediyesinin arama kurtarma için destek ekipleri, deprem haberinin duyulmasıyla derhal bölgeye hareket etti. Bölgeye intikal eden destek ekipleri, koordine halinde arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Tarsus Belediyesi, gıda, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca kalemdeki yardım malzemesiyle afet bölgesine destek olmayı amaçlıyor. “Hep birlikte yaraları saralım birlik olalım” diyerek herkesi yardım seferberliğine davet eden Tarsus Belediyesi, vatandaşların İŞGEM 1, Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisi, Tarsus Belediye Tesisleri ve Tarsu AVM’ye ulaştırdığı ihtiyaç malzemelerini topluyor. Büyük kampanya ile şu ana kadar deprem bölgelerine Tarsus Belediyesi tarafından 9 tır ve bir kamyon destek gönderildi. Kampanyanın devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, yardımlar için beklediklerini ifade etti.

Tarsus’a gelen depremzedeler için de kollar sıvandı

Tarsus Belediyesi, deprem bölgelerinden Tarsus’a gelen deprem mağduru vatandaşlar için de kenti hazır hale getirdi. Barınma ihtiyaçları için Mehmet Çelebi Spor Salonunu tahsis eden belediye, çeşitli mahallelerde ağırlanan deprem mağdurları için de kapı kapı dolaşarak sıcak yemek ikram etti. Giysi, barınma, gıda gibi tüm ihtiyaçlar için Tarsus Belediyesi Tesislerinin kapısının da açık olduğunu belirten belediye yetkilileri, yeni Tarsus Devlet Hastanesine getirilen deprem mağdurları için hastane önüne stant açarak sıcak çorba ikram etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için de seferber oldu.