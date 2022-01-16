Tarsus Belediyesinden en düşük maaş 5 bin 200 lira oldu

Tarsus Belediyesinde en düşük maaşın, KHK kapsamında çalışanların sosyal hakları da dahil olmak üzere 5 bin 200 lira olduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının sosyal hakları da dahil olmak üzere alacakları en düşük maaşı 5 bin 200 TL oldu.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyondan çalışanlarının en az şekilde etkilenmesini sağlayacaklarını belirten Bozdoğan, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon herkesin malumudur. Belediye olarak üstümüze düşen sorumluluklardan biri de çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza hak ettiği değeri vermek. Mesai arkadaşlarımla beraber yaşadığımız bu kent için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Yerel yönetim olarak çalışma sorumluluğumuzu yerine getirirken, personellerimiz için de imkanlar ölçüsünde en iyi çalışma şartlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışanlarımızın hakları konusunda her zaman hakkaniyetli olmaya çalıştık. Bu kapsamda 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımızın asgari ücretini 5 bin 200 TL olarak belirledik. Değerli sendika temsilcilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, sözleşmemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.