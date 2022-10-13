Tarsus Belediyesinden besicilere silajlık mısır yemi desteği

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye, "Hayvancılığı Geliştirme" projesi çerçevesinde besicilere yüzde 50 hibe destekli silajlık mısır yemi dağıtacak.

Tarsus Belediyesi, "Yerel ekonomisi kalkınmış, engelsiz, eğiten, üreten bir kent" mottosu ile yola çıkarak, hayvancılıkla uğraşanların yem ihtiyaçlarını gidermek, yerli üretimi arttırmak, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve artan maliyetler karşısında üreticileri desteklemek amacıyla "Hayvancılığı Geliştirme" projesi çerçevesinde besicilere yüzde 50 hibe destekli silajlık mısır yemi dağıtımı gerçekleştirecek.

Besiciler, 14 Ekim 2022 Cuma gününe kadar (0324) 616 34 96, 616 34 95 ve 616 34 97 numaralı hatlara ulaşarak kayıt oluşturabilecek.