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Tarsus Belediyesi, yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu

Tarsus Belediyesi, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında ilk proje çalışmasını yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturarak hayata geçirdi.

MERSİN 12.03.2021, 11:13
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Tarsus Belediyesi, yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu

Tarsus Belediyesi, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında ilk proje çalışmasını yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturarak hayata geçirdi.

Tarsus Belediyesi, yerli üretim ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturma hamlesini Damlama Mahallesinde hayata geçirirken, ilk iş birliği çalışmasına Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, Damlama Mahallesi Muhtarı Celil Köse ile ziraat mühendisleri ve tarla sahibi Mustafa Kılıç katıldı.

Türk milli tarımına büyük katkı sağlanması amaçlanıyor

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Çil, burada yaptığı konuşmada, “Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak yerli üretimin gelişimini destekleyip ürünlerdeki hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ülkemizde stratejik öneme sahip olan yağ eksiğimizi kapatmak için çiftçilerimiz ve belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ve iş birliğinin Türk milli tarımına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bugün burada ekimi gerçekleştirdiğimiz Hibrit Yağlık Ayçiçeği Tohumu bu yıl hem ülkemizde hem de dört Avrupa ülkesinde tescile verildi. Bu ürün erkenci. Üretimde bölgemizde erkencilik çok önemli. Çünkü yağışlardan en kısa sürede faydalanıp verime yansıtması bekleniyor. Aynı zamanda çeşit kısa boylu ve sağlam saplı. Yağışın sürekli olduğu yıllarda bitkinin devrilmesini önleyen sağlam kök ve gövde yapısına sahip. Aynı zamanda bölgemizde kuş zararı var. Kuş zararına karşı da tamamen eğik tabla şekline sahip, yağ oranı yüksek. Özellikle bölgede problem olan Mildiyö hastalıklarına karşı dayanaklı bir çeşit. Tohumlarımız bugün burada çiftçimizle buluştu. İş birliği içerisindeki uyumlu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

“Gelecek nesiller için daha sağlıklı bir yaşamın temelini atıyoruz”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kırsal alanda yem ve tarla bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçileri desteklemek, yerli tohumlar ile verimli bir tarım için bitki sağlığı analizlerinin yapılarak bitki hastalıkları ile mücadele edilmesine yönelik iş birliği çalışmasına öncülük etme amacındayız. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında yapılan protokol çerçevesinde ilk çalışmamızı Damlama Mahallemizde ayçiçeği yerli tohum ekimi yaparak gerçekleştirdik. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla küçük üreticilere ücretsiz temin ettiğimiz yerli tohumları toprakla buluşturarak gelecek nesiller için daha sağlıklı bir yaşamın temelini atıyoruz. Amacımız sağlıklı, organik ürünlerin bölgemizde yetişmesini sağlayarak ürün verimliğini arttıracak hamlelerle birlikte zehirsiz mutfaklar oluşturmaktır. Bu amaçla işbirliği protokolü imzaladığımız Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çalışmalarımızın takibi yapılacak. Gerekli destekler ise Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından sağlanacak” ifadelerini kullandı.
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