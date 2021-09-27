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Tarsus Belediyesi yaşlılara özel etkinlik düzenleyecek

Tarsus Belediyesince, ’1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılara ve yaşlı sağlığına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleneceği bildirildi.

MERSİN 27.09.2021, 13:32
Tarsus Belediyesi yaşlılara özel etkinlik düzenleyecek

Tarsus Belediyesince, ’1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılara ve yaşlı sağlığına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Cuma günü Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nde yapılması planlanan etkinlikler arasında, ’Sevgi ve Alzheimer’ konulu kısa film gösterimi, Nörolog Dr. Mustafa Ar tarafından ’Alzheimer’ konulu seminer, Türk Halk Müziği Derneği tarafından mini konser, tavla konseri, boyama etkinliği ve ikramlar yer alıyor.

"Tüm halkımızı 1 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nde yapacağımız etkinliklere davet ediyorum" diyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmaların başında gelen Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nde, yaşlılarımızla gençlerimizin bir araya gelmesini sağlıyoruz ve bu buluşmada yaşlılarımıza iyi gelecek etkinliklerin gençlerle yapılmasını sağlıyoruz. Yaşlılarımızın sağlığını ve takibini önemseyerek hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan ’Akıllı Bileklik Projesi’ ile de özellikle yalnız şekilde yaşam süren 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzheimer ve demans hastalarına dağıttığımız akıllı bilekler ile kullanıcıların herhangi bir sağlık problemi yaşaması durumunda acil panik butonu ile yardım istemelerine imkan sağladık. Yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza aileleri kadar yakınlarında olduğumuzu hissettirmeye ve her zaman her koşulda yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttıracak projelere imkan vermeye devam edeceğiz” dedi.

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