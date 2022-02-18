Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide dağıttı

Tarsus Belediyesi, Miras projesi kapsamında 12 mahalleye yerli tohumlardan yetişen 40 bin adet fide dağıttı. Zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt ve üzüm fideleri, üreticilere ücretsiz olarak verildi.

Tarsus Belediyesi, Miras projesi kapsamında yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ‘Gelecek toprakla hayat buluyor’ sloganı ile ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere destek olmaya devam ettiği belirtildi. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde temin edilen ve yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtılarak kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği arttırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Cinköy, Çakırlı, Çiriştepe, Karadiken, Taşçılı, Tepeköy, Dedeler, Kerimler, Sarıveli, Sayköy, Sucular, Taşkuyu kırsal mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt, üzüm olmak üzere toplam 40 bin adet fidenin dağıtımı gerçekleştirildi.

“Çiftçi, köylü kalkınırsa kent de kalkınır”

Fide dağıtımına katılan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, tarımsal üretimde her daim çiftçilere destek olacaklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin iyiliği, değerleri, bütünlüğü bizim için çok önemli. Bu kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin, sosyal refahının yükselmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün burada topraklarımızın emektarları çiftçilerimize fide dağıtılıyor. Çiftçi kalkınırsa köylü kalkınırsa kent de kalkınır” dedi.

“Çiftçilerimiz için hayata geçecek çok sayıda projemiz var”

Çiftçiler için projeleri olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Dönem başında hükümet tarafından verilen desteğin 3 katını vereceğiz. Sebze ve meyve kurutma makineleri tüm köylere dağıtılacak, ürünlerine artı değer kazandıracağız. Yapılacak planlamaya bağlı olarak bütün çiftçilerimize gübre desteği vereceğiz. Hayvan sahiplerine yem, saman, silaj konusunda destek olacağız. Yöreye uygun fide desteği vereceğiz, geçen yıl 3 milyondu bu yıl 5 milyon olacak. Sözleşmeli çiftçi modeli kapsamında tohum desteği vereceğiz. Çiftçilerimize verdiğimiz sözlerin bu yıl hepsini tek tek sahada net olarak görmenizi istiyorum. Eğer bunların bir tanesi yapılmazsa hesap sormanızı istiyorum. Toprak analizleri ve gübreleme programları yapılacak. Bitki hastalıkları ile ilgili bitki hastanesi kurulacak. Çiftçilerimize destek olmak için hayvan hastalıkları ve aşılama yapılacak. Yine toprak yapısına bağlı olarak bitki önerilerini çiftçilerimize götüreceğiz. Tüm bunların yanında su ve sulama programları artı tıbbı aromatik bitkilerle ilgili destek yapılacak. Tüketim dışında mevcut ürünlerin değerlendirilmesi sağlanacak. Dünyanın ve ülkemizin gelecekteki sorunu su ve gıda sorunudur. Gerek suyla ilgili gerek gıdayla ilgili olarak küçük çiftçimizin artezyen sularını sağlamak için sondaj çalışmalarını Tarsus Belediyesi olarak yürüteceğiz. ÇKS’si olan tüm çiftçilerimizin tek tek isimlerini alıyoruz. Tarsus Belediyesinin kasasında bulunan para sizin paranız, vatandaşlarımızın parası. Halka ulaştırılması için elimden geleni yapıyorum. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.