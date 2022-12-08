Tarsus Belediyesi, üniversite öğrencilerine hizmetlerini tanıttı

Tarsus Belediyesi, farklı illerden ilçeye gelen üniversite öğrencilerine, düzenlenen tanıtım faaliyetiyle hizmetlerini anlattı.

Gençlik ve gençlere yönelik faaliyetleriyle geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Tarsus Belediyesi üniversite okumak amacıyla kente gelen öğrencilere tanıtım faaliyeti düzenlendi. Öğrenciler, düzenlenen etkinlik ile Tarsus Belediyesi’nin atölye, kurs, imkân ve etkinlikleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi ve Kadın Yaşam ve Destek Dayanışma Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler devam eden kişisel gelişim kursları, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı eğitimleri ve gençlik, kadın, çocuk meclisleri hakkında bilgilendirildi. Gençlere ve kadınlara yönelik devam eden çalışmaların anlatıldığı etkinlikte gençler faaliyet esnasında devam eden bağlama ve el işi gibi atölyelere de dâhil olarak keyifli dakikalar geçirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Anaokulundan başlamak üzere üniversitelere kadar eğitimin tüm aşamalarındaki öğrencilerimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir eğitim dönemi yaşaması için her türlü hizmeti layıkıyla yerine getirmekteyiz. Tarsus Üniversitesi ile ortak projelerde birlikte uyum içerisinde çalışarak öğrencilerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin fikirleri ve projelerine kapılarımız sonuna kadar açıktır. Öğrencilerimiz Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezimizden, Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezimizden bihaber olmasın, etkinliklerimize katılım sağlasın, faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olsun istiyoruz. Öğrencilerimizin kentimizde iyi bir eğitim dönemi geçirmeleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.