Tarsus Belediyesi, ’Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılacak

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen, ’CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da yapılacak olan tarım zirvesinde, Tarsus Belediyesi, yöreye özgü ata tohumlarıyla temsil edilecek. Sloganı, ’tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler’ olarak belirlenen tarım zirvesine, 160 belediyenin yanı sıra, 300’ün üzerinde tarım kooperatifi de katılacak. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri fuar alanında sergilenecek. Zirvede, belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alınacak.

Yerli ve organik tarımla sağlıklı yarınlar oluşturma gayesinde olduklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yerli üretimi ve tarımsal gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Atalarımızdan bizlere miras kalan topraklarımıza ve ata tohumlarına sahip çıkarak organik ve sağlıklı ürünler yetiştirmek için emek harcıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ata tohumu projemizle olsun, üreticilere verdiğimiz destekle olsun, her zaman için üretici odaklı çözümler ürettik. Tarsus bir tarım kenti, bizler de yerel yönetimler olarak şehrimizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalara katılım sağlıyoruz. Bu amaçla İstanbul’da yapılacak olan tarım zirvesine katılarak hem tarımsal gelişmelerden haberdar olacağız hem de Tarsus’umuza özgü ürünlerimizi tanıtacağız” dedi.