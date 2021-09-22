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Tarsus Belediyesi Tarım Akademisini hayata geçiriyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ‘Tarım Akademisi’ projesi hayata geçiyor. Belediye bünyesinde kurulacak Tarım Akademisi; üretimden pazarlamaya, zararlılarla mücadeleden kooperatifçiliğe kadar birçok alanda eğitimler verecek.

MERSİN 22.09.2021, 13:30
Tarsus Belediyesi Tarım Akademisini hayata geçiriyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ‘Tarım Akademisi’ projesi hayata geçiyor. Belediye bünyesinde kurulacak Tarım Akademisi; üretimden pazarlamaya, zararlılarla mücadeleden kooperatifçiliğe kadar birçok alanda eğitimler verecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un tarımsal potansiyeline katkı yapacak ‘Tarım Akademisi’nde ilk ders Belediye Başkanı Bozdoğan koordinatörlüğünde yapıldı. Önümüzdeki süreçte hayata geçecek Tarım Akademisinde görev alacak belediye personeline Tarsus’un güncel ve gelecekte karşılaşılabilecek olası tarım sorunları ve çözüm önerilerine yönelik izlenecek yöntemler konusunda ilk bilgiler Prof. Dr. Erhan Akça tarafından aktarıldı. Derste katılımcılara, Tarsus’ta tarımsal üretimde kooperatifçilik, vergiler, tarımsal mücadele, yeni ürünler ve pazarlama konusunda da bilgiler verildi.

Başkan Bozdoğan, Tarsus Tarım Akademisinin amacının çiftçilerin günümüzde ve gelecekte üretimlerini en iyi düzeyde sürdürmelerine katkı sağlamak, refah seviyelerini arttırmak olduğunu ifade etti. Tarsus Belediyesi bünyesinde bir Tarım Akademisi kurma sözünü seçim sürecinde Tarsuslu çiftçilere verdiğini belirten Bozdoğan, “Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin huzuru içindeyim. Umut ediyorum ki, bu akademi çalışkan Tarsus çiftçisine üretimin ve pazarlamanın her aşamasında katkı verecektir” dedi.

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