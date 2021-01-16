Tarsus Belediyesi Sıfır Atık Belgesini aldı

Tarsus Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, toplama merkezinde ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması süreçlerini içine alan Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak temel seviye Sıfır Atık Belgesini aldı.

Mersin’in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Sıfır Atık Projesini hayata geçirmek üzere 9 Haziran 2020 tarihinde Çukurova bölgesinin ilk ‘Atık Getirme Merkezini’ kurmasının ardından 29 Aralık 2020 tarihinde Sıfır Atık Belgesini aldı. Tarsus Belediyesi, bu kapsamda belediyenin merkez kampüs ve ek binalarının tümünde sıfır atık yönetim sistemine geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile geri dönüşebilen atıklar, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, ekmek atıkları, atık pil ve bitkisel atık yağlar için toplama stantları oluşturan teknik elemanlar, stantlar için gerekli malzeme ihtiyaçlarını ise hurda malzemelerden karşılıyorlar. Stantların üretimleri devam ederken bu çalışmanın tamamlanmasının ardından toplama stantları şehrin uygun noktalarına yerleştirilecek.

Proje kapsamında mobil atık getirme birimi kuruldu

Atık getirme merkezi tebliği hükümleri doğrultusunda vatandaşların değerlendirilebilir atıklarını getirmesi amacıyla Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde mobil atık getirme merkezi oluşturuldu. Atıklar, mobil atık getirme kaynağında ayrı toplanacak. Atıkların bulunduğu yerden alınmasını isteyen vatandaşlar 0324 616 11 00 atık hattından ya da Alo 153’ü arayarak talep oluşturabilecek. Talepler doğrultusunda çöp taksileri de atıkları toplayacak.