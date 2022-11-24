Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’çirkin’ oyununun prömiyerini gerçekleştirdi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’çirkin’ isimli oyununun prömiyeri ile 2022-2023 sanat sezonunu açtı.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezon perdelerini kimlik konusuna ironik ve bir o kadar da seyirlik bir yorum getiren ve sezonun en merak edilen oyunu olan ’çirkin’ ile açtı. Prömiyere, Tarsuslu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Çirkin. ünlü Alman oyun yazarı Marius von Mayenburg tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini ise Nihat Çapar gerçekleştirdi. Ayşe Lebriz Berkem Sahnesinde sahnelenen oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Seçil Dedeyi, Ozan Karabulut ve Yahya Okat yer aldı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun Tarsuslular tarafından ayakta alkışlandı. Oyun pazar günü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne davet alırken. 2023 sonuna kadar sanatseverler ile buluşacak. Oyunun Yönetmeni ve Tarsus Belediyesi Özel Kalem ve Kültür Müdürü Nihat Çapar, “Bu heyecanı eksiğimizle, tüm artılarıyla bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ekibimiz bu oyuna çok kısa sürede hazırlandı, temposu çok yüksek ve neredeyse arada boşlukları olmayan bir oyun. Bunu gözlerini kırpmadan izleyen müthiş bir izleyici var karşımızda. Bu oyun itibariyle Kent Orkestramızdan iki misafir sanatçımız oyunumuzda konuğumuz oldu ve müziklerimizi yaptılar. Sizler bu salonu doldurdukça bu sanat yaşamak zorunda ve sizler bu sanatı destekledikçe yerel yöneticiler bu salona, bu ekiplere yatırım yapmak durumundalar. Sanatın ve sanatçının her daim yanında olan bir Tarsus Belediyesi var" dedi.

Her geçen gün daha da başarı elde ederek seyirciyle buluşacaklarını belirten Çapar, “Sanata destek vermek her belediyenin harcı değil. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan, bu salon daha inşa edilmeden önce 2019 yılında yerel seçimlerden hemen sonra fark etti ve Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezini Kültür Bakanlığından Tarsus Belediyesine ve Tarsus’a kazandırdı. Çok kısa bir zaman sonra inşallah daha büyük bir sahneye sahip olacağız. 75. Yıl Kültür Merkezinde yeni salonda, yeni sahnede, yeni ismiyle ve yüzüyle, bizler ise daha güzel oyun ve yapımlarla sizlerin huzuruna çıkacağız" diye konuştu.

Gösterimden sonra oyuncuları ve ekibi tek tek tebrik eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Muhteşem bir oyun, muhteşem bir ekip ve muhteşem bir coşkuyla karşılaştım bugün. Ekibimiz yıllardır emek verdiler, alın teri döktüler, inanılmaz çalıştılar. Biz 2023 yılında halkımız için Kültür Merkezini açıyoruz. Dünyanın yapamadığı, Avrupa’nın yapamadığı, Türkiye’de hiçbir yerde olmayan İş Sağlığı İş Güvenliği ve Sporcu Sağlığı Yerleşkesi Hastanesini açıyoruz, 3 tane devasa kent meydanı açıyoruz, 7 tane kreş açıyoruz, 0-3 yaş grubu bebek kütüphanesi açıyoruz. Biz gençlerin iyi yerlere gelmesi, sanatın gelişmesi, çocuklarımızın geleceği ve Tarsus’umuz için bize çirkin denilmesine razıyız. Hiçbirimiz bu yoldan dönmeyeceğiz. Oyunun güzel bir sonla biteceğini tahmin etmiştim, çok duygulandım, çok etkilendim. Bu kentte gurur duyduğum, nefes aldığım bir ekip Tarsus Şehir Tiyatrosu ekibidir. Düşünebiliyor musunuz bir festival var Ankara’da ve bu oyun daha hiç oynanmamış ancak oyuna davet ediliyorlar. Bu inanılmaz bir gurur ve hiçbir yerde duyulacak bir şey değil" şeklinde konuştu.