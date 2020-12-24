Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgın denetim çalışmaları ve rutin denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgın denetimi ile ilgili konu bazlı denetim çalışmalarında, işletmelerin Covit-19 salgın tedbirleri kapsamında alması gereken tedbirler kontrol edilerek, hijyen ölçüm cihazı kullanılarak sık kullanılan yüzeylerde bakteri ve virüs yoğunluğu tespiti gerçekleştiriliyor.

Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşların bulaşıcı hastalıklar konusunda uygulamalı olarak bilgi sahibi olması amaçlanarak yapılan çalışmada hijyen ölçüm cihazı kullanılıyor. Yapılan denetimlerde işletme sahipleri kirlilik yükünün görüldüğü yüzeylerde “Doğru Hijyen ve Sanitasyon” uygulaması konusunda da bilgilendiriliyor.

Uygulama, tek kullanımlık steril swab ile istenilen yüzeyden numune alınarak 30 saniyeden daha kısa sürede gerçekleştiriliyor. Zenginleştirme veya inkübasyon yapmadan en fazla yarım dakika içinde organik atıkların (bakteriler, virüsler) neden olduğu kirlenmenin derecesi de bu uygulama ile tespit ediliyor. Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince şu ana kadar 132 işletmede 267 ölçüm ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.