Tarsus Belediyesi, Kadir Gecesi vatandaşlara 6 ton soğan, 7 bin ekmek dağıttı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Kadir Gecesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 6 ton soğan ve 7 bin ekmek dağıttı.

Tarsus Belediyesi, Kadir Gecesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla Halk Market ve belediye ekmek fırınından elde edilen ekmek ve soğanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Tarsuslu vatandaşların da askıda uygulaması ile destek verdiği yardım faaliyetinde, Tarsus Belediyesi ekipleri kapı kapı dolaşarak kırsal mahallelere 6 ton soğan ve 7 bin ekmeğin dağıtımını gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlara gıda kolisi de ulaştıran belediye, sosyal belediyeciliğin sorumluluğu çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Kadir Gecesi vesilesi ve Ramazan dolayısıyla kentin çeşitli mahallelerinde bulunan camilerde 25 bin adet sahurluk ve irmik helvası ikramında bulunuldu.

“Yardımlarımızı her geçen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayının bereketi ile vatandaşların ekmek, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Tarsus Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, onların sorunlarına, beklentilerine cevap vermeye gayret ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde bugün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine, Tarsuslu vatandaşlarımızın da destekleriyle soğan ve ekmek ulaştırdık. Dağıtımımız çeşitli mahallelerimizde devam edecek. İmkanlarımız dahilinde tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşmaya ve yardım ağımızı genişletmeye çalışıyoruz” dedi.