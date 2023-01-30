Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı evinde Fenerbahçe’yi yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde mücadele eden Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımını 74-68 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2022-2023 sezonu 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Gelişim Kadın Basketbol Takımı’nı ağırlayan Tarsus Belediyesi Basketbol Takımı başarılı performansıyla hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Tarsus, evinde ağırladığı Fenerbahçe Gelişim Takımını 74-68 yenerek Tarsuslulara büyük gurur yaşattı.

Kadın Basketbol Takımını tebrik eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Öncelikle, elde ettikleri başarılarla Tarsus’un ve bölgenin gurur kaynağı olan takımımızı hocalarımızı ve teknik heyetimizi müsabakalarda gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın, şampiyonluk hedeflerinde her zaman yanındayım, onlara gönülden inanıyorum" dedi.