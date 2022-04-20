Tarsus Belediyesi, iki mahallede iki aile sağlığı merkezi yapıyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşlara verdiği sözlerden birini daha yerine getiriyor. Şahin Mahallesi ve Tozkoparan Zahit Mahallesinde sağlık ocağı bulunmaması nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar için iki aile sağlığı merkezinin temeli atıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında birçok projeyi hayata geçiren Başkan Haluk Bozdoğan, doktor odaları ve aile sağlık merkezlerine iki yeni proje daha ekliyor.

Şahin Mahallesi ve Tozkoparan Zahit Mahallesinde sağlık ocağı bulunmadığı için mağdur olan vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında civar sağlık ocaklarına gitmek zorunda kalıyorlardı. Uzun zamandır yaşanan bu soruna çözüm bulmak amacıyla harekete geçen Başkan Bozdoğan, vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmek üzere çalışmalara başladı. Bu çerçevede, Şahin Mahallesinde 800 metrekare alana yapılacak olan tam teşekküllü aile sağlığı merkezi kısa sürede mahallenin hizmetine sunulacak. Aynı zamanda alana kreş ve okuma salonu da kazandırılacak. Tozkoparan Zahit Mahallesinde ise 400 metrekarelik alana inşa edilecek olan aile sağlık merkezi, vatandaşların sağlık sorunlarına deva olacak. Üst katının da okuma salonu yapılması planlanan aile sağlık merkezi ile vatandaşlar sorun yaşamayacak.

“Mağduriyeti giderdiği için başkanımıza teşekkür ederiz”

Verilen sözü yerine getirdiği için Başkan Bozdoğan’a teşekkürlerini ileten Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, “Başkanımız doktor olduğu için bu konuda ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Mahallede bir sağlık sorunu yaşadığımızda sağlık ocağı bulunmaması sebebi ile mağdur oluyorduk. Başkanımız bize verdiği sözü tutarak mahallemize aile sağlık merkezi kazandırıyor. Aynı zamanda alanda kreş ve okuma salonu da yapılacak” dedi.

“8 yıldır yaşanan sorun çözüme kavuşuyor”

Tozkoparan Zahit Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Baran ise mahallelerine kazandırılacak olan aile sağlık merkezi için mutluluğunu ifade ederek, “Mahallemizin yıllardır yaşadığı sorunu belediye başkanımız çözüyor. Mahallemize aile sağlık merkezi kazandırmak üzere inşaat çalışmaları başladı. 8 yıldır bu eksikliğin giderilmesi için uğraş veriyorduk. Mahalleli olarak çok mutluyuz, başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.