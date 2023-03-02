Tarsus Belediyesi, depremzede ailelerin yaralarına merhem oluyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere insani yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır Tarsus Belediyesi’ne ulaştı.

Yoğun göçün yaşandığı Tarsus’ta, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Ankara’da yaptığı görüşmeler sonucunda 20 bin hijyen seti, 20 bin battaniye, 20 bin yatak ve çadır geldi. Gelen yardımlar, afet bölgesinden kente gelen vatandaşlara ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan “Ankara’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ni ziyaret ettim. Afet bölgesinden şehrimize gelen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı aktardık. Şehrimize yapılan insani yaşam malzemeleri desteği için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Koruma Birim Müdürü Elmar Bagirov’a, Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Beste Dalmış’a ve Saha Sorumlusu Faik Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Tarsus Belediyesi olarak yaraları el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz" dedi.