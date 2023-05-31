Tarsus Belediyesi çöp konteynerlerini onarıp yeniden kullanıma sunuyor

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üretim ve tasarrufa yönelik yaptıkları çalışma sonucu kırsal mahallelerde ve kent merkezinde zarar görmüş ya da hurda olarak ayrılan 2 bin 500 adet çöp konteynerini tamir ederek tekrar halkın hizmetine sundu.

’İyi ve temiz bir Tarsus için çalışıyoruz’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartları ve zaman içerisinde oluşan yıpranmalar sonucu hurda olarak ayrılan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yaparak tekrar vatandaşların hizmetine sunuyor. Özellikle kırsal mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini toplayarak yenileyen ekipler, bu işlemleri düzenli olarak sürdürüyor.

Kent genelinde işlevini yitirmiş konteynerlerin onarım ve bakım çalışmalarını atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2 bin 500 adet çöp konteynerinin hizmete kazandırıldığını belirtti. Bozdoğan, "Tasarruf tedbirleri çerçevesinde kendi öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret gösterdik. Kırsal mahalleler ve kent genelinde atıl durumda olan çöp konteynerlerimizi yeniliyoruz ve yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Onarılıp, yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Geri dönüştürülen konteynerleri vatandaşın kullanımına sunan ekiplerimiz hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı. Hedefimiz sağlıklı ve temiz bir Tarsus’tur. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.