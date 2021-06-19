Tarsus Belediyesi, asfalt çalışmalarına hız verdi

Tarsus Belediyesi, hava şartlarının iyileşmesiyle beraber başlattığı yol asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Yapılan planlama doğrultusunda şehirde bozuk yol kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolları deforme olmuş mahallelerin sokaklarında asfaltlama, gereken yerlerde yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışmalarını, belirlenen plan ve program dahilinde aralıksız olarak devam ettiriyor. Ekipler, sahada yaptıkları incelemelerin ardından, mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlerde ve halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

Şehir merkezi, kırsal bölgeler ayrımı yapmadan şehrin yollarında halkın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetleri kesintisiz olarak sürdürdüklerini dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir genelinde farklı ekipler halinde kırsalda ve şehir merkezinde farklı kollardan çalışmalar yürütüyorlar. Yapılan bu çalışmalar kapsamında asfalt serme, asfalt yama, soğuk asfalt, yol açma ve düzenlemenin yanı sıra kaldırım düzenleme, bordür yenileme çalışmalarını da devam ettiriyorlar. Bizler hizmette eşitlik ilkesiyle hareket ederek şehirde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlayışla Tarsus’ta bozuk yol kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Fen işleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kırsalda Egemen, Baharlı, Kelahmet, Akarsu, Heleke, Hacıbozan, Konaklar, Nemiroğlu, Kocaköy, Çiçekli, Alifakı, Dedeler,Taşkuyu, Sayköy, Kerimler, Cinköy, Kaleburcu ve Ballıca mahallelerinde yollara serme ve sıkıştırma işlemi yapan ekipler, şehir merkezinde de Öğretmenler ve Anıt mahallelerinde sokakları sıcak asfaltla kapladı. Yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalar hızlanarak devam edecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, mahallelerde yürütülen özverili çalışmalarla ilgili olarak Tarsus Belediyesi ekiplerine ve Başkan Bozdoğan’a teşekkür etti.