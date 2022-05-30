Tarsus Belediyesi 40 günde 12 köyün yolunu asfaltladı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. 40 günde 12 köyün ve kent merkezinin bozuk yollarını asfaltlayan ekipler, vatandaşları konforlu yollara kavuşturdu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Tarsus’ta asfaltlanmayan yol kalmayacak sözü yerine getiriliyor. Birçok bölgede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarının başladığını, bazı bölgelerde de hazırlıkların devam ettiğini belirten Haluk Bozdoğan, 40 günde 12 köyü asfaltladıklarını belirtti. Tarsus Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen sathi kaplama asfalt çalışmaları, Heleke, Bolatlı, Kayadibi, Sağlıklı, Kurbanlı, Sucular, İbrişim, Karadirlik, Büyükkösebalcı, Çevreli, Sıraköy, Çamtepe mahallelerinde kısa sürede tamamlandı. Ekiplerin büyük bir özveri ve sürat ile tamamladığı yol çalışmaları ile köylerde yaşanan ulaşım sorunu ortadan kalktı. Devam eden yol çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, büyük bir titizlikle çalışmaların kentin tüm mahallelerinde devam edeceğini belirtti. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, hasarlı yolları da iyileştirmek için çalışmalarını devam ettirdi.

Tarsus’a bağlı kırsal mahallelerin gelişip güzelleşmesi ve yol sorunu yaşamaması adına başlatılan çalışmalar kapsamında köy yollarına sathi kaplama asfalt çekilirken, yağış sonrası oluşan çukurlu bölgelerde yaşanan sorunlar da giderildi. Köy sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan yol çalışmaları yerleşim alanlarının ulaşım ile daha estetik ve sorunsuz bölgeler olmasını sağladı.

Kent için en önemli hizmetlerden biri olan yol asfalt çalışmalarına son sürat devam ettiklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Çok kısa bir sürede, 40 günde 12 kırsal köyümüzün yollarına asfalt serimi gerçekleştirdik. Asfaltlanmayan yol kalmayacak demiştik, sözümüzde durmak adına ekiplerimizle son sürat çalışıyoruz. En kısa zamanda sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarını asfaltlayıp, kentimizi her yönüyle ulaşılabilir kılacağız" dedi.