Tarsus Belediyesi, 200 kadına 5 bin canlı tavuk dağıttı

Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Kadın Üreticilerimizi Destekliyoruz” projesi kapsamında 200 kadına 5 bin canlı tavuk dağıtıldı. Proje ile kadınlar organik köy yumurtası üretecek, yumurtalar, Tarsus Belediyesi Halk Marketlerde satılacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Üreticilerimizi Destekliyoruz projesi kapsamında hem tüketicilerin sağlıklı beslenmesini hem de kadınların üretici olmasını sağlayacak bir adım atıldı. Tarsus Belediyesince satın alınan 5 bin canlı tavuk, ilçe genelindeki 200 kadın üreticiye teslim edildi. Bundan sonraki süreçte kadınlar, evlerinin bahçesinde ve evlerinin çevresindeki doğal ortamlarda tavukları besleyecek ve yumurtalarını toplayarak Tarsus Belediyesine ücreti karşılığında verecek. Tarsus Belediyesi de organik gezen tavuk yumurtası talebini karşılamak için bu ürünleri belediyeye ait Halk Marketler üzerinden piyasa fiyatlarının altındaki rakamlarla yurttaşlara ulaştıracak.

Tavukların dağıtımı için düzenlenen programlarda konuşan Heleke Mahallesi Muhtarı Abdullah Benli ve Meşelik Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

“Kadınlara desteğimiz sürecek”

Başkan Bozdoğan da “Köylerimizde yaşam süren kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Heleke, Alifakı, Konaklar, Ballıca, Özbek, Yunusoğlu, İbrişim, Meşelik, Sucular, Kaleburcu ve Topaklı mahallerimizde 5 bin tavuk dağıttık. Bundan sonra da hayata geçireceğimiz çeşitli projeler ile üretici kadınlarımıza desteğimiz sürecek. Kadınlarımız ekonomik açıdan ne kadar güçlü olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler” dedi.

Siyaset yapmak için değil, hizmet yapmak için belediye başkanlığı görevine geldiğini ifade eden Bozdoğan, “Bu halk bugüne kadar alamadığı hizmeti sonuna kadar hak ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük oyunu vererek bize olan güvenini ortaya koydu. Bize düşen onlara 7/24 hizmet etmek, güvenlerini boşa çıkarmamak ve hizmete doyurmaktır. Bu hizmetlerimizin sonucunda ‘Allah razı olsun’ cümlesini duymak bize yeter. Yapılacak hizmetleri planlarken kendi tespitlerimiz dışında halkımızın isteklerine göre hareket ediyoruz. Her köyde bir doktor muayene odası, bir konukevi, bir muhtar odası ve bir okuma salonunu mutlaka yapacağız. Yeni projeler ile istihdam oluşturmak ve özellikle kadınlarımızı daha üretken hale getirerek ekonomik refahlarını üst seviyeye getirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaktan geri kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Lüks ile şatafat ile işim olmaz, nerede bir gariban görsem içim sızlar”

Kendisini diğer siyasetçilerden farklı gördüğünü, siyasetin vesayet ve esaretine karşı olduğunu kaydeden Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

“Çünkü ben halkım, halkın içinden geldim. İğne oyası yaparak çocuklarını okutmaya çalışan bir annenin oğluyum. Dişçinin yanında çıraklık yaparak aile ekonomime katkıda bulunarak zor şartlarda okudum ve doktor oldum. Halkıma 33 yıldır hizmet ediyorum. Benim lüks ile şatafat ile işim olmaz. Nerede bir gariban görsem içim sızlar ve o insanın derdine çare olmak için elimden gelini yaparım. Projeleri hayata geçirmek için Ankara’ya gittiğimde bile kendi cebimden Türkiye Emekliler Derneğinin misafirhanesinde kalıyorum. Maaşımın çoğunluğu öğrencilere burs olarak gidiyor. Basketbolcu kızlarımız Kadınlar Basketbol Liginde şampiyon oldu. Onlara prim vereceğim ama belediyenin bütçesinden değil, maaşımdan taksit taksit ödemek kaydı ile kredi çekiyorum. 200 bin lira gidip kontrol edilebilir Ziraat Bankası’nın Makam şubesinden. Şunu söylemek istiyorum, benim akçeli işlerle işim olmaz. Tapulu bir evim bile yok, bir yakınımın üzerine yaptığım gayrimenkulüm bile yok, ne yerim ne yediririm, ne çalarım ne çaldırırım. Halkın olanı halka adaletli şekilde dağıtırım. Çıplak geldim çıplak gideceğim, herkes bundan emin olsun. İşte bu düstur ile hareket etmemizden ötürü İller Bankasından gelen paylar projelere dönüşüyor. Tarsus’umuzu yeşillendiriyoruz. Parklarımızı daha güzel hale getiriyoruz. Geliri düşük ailelere alan elin veren eli göremeyeceği şekilde yardımlar yapıyoruz. Hiçbir şeyin reklamını yapmadan hizmetleri halkımızın ayağına götürüyoruz. Bu hizmet anlayışı bize huzur ve mutluluk veriyor. Tarsus’ta yaşayan tüm yurttaşların mutluğu, huzuru ve sağlığını ön planda tutan projeleri 2 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. İyi bir ekipler çalışıyorum, vatandaşların memnuniyeti bizlere şevk veriyor. Hafta sonu Gaziantep’te Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldım ve orada Tarsus Belediyesi’nin çalışmalarından övgü ile bahsedilmesi ve örnek alınan bir belediye olması beni gururlandırdı. Umarım sizler de bundan gurur duyarsınız.”