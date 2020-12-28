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Tarla balıkçılığında 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde projelendirdikleri Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

MERSİN 28.12.2020, 08:22
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Tarla balıkçılığında 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde projelendirdikleri Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız veren Türkiye İhracatçılar Meclisi

Kadın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı ziyaret edip, projelerini tanıttı.

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin liderliğinde gerçekleşen ziyarette AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle Türkiye’de bir ilk olarak planladıkları Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında Emine Erdoğan’ı bilgilendirdi. Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş İlçesi’nde projelendirdikleri Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

"Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemiz"

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projesi olan Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni TİM Kadın Konseyi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyarette ön plana çıkardı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin TİM Kadın Konseyi’nin faaliyetleri hakkında Emine Erdoğan’ı bilgilendirmesinin ardından söz alan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle planladıkları Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında detaylı sunum yaptı.

2 milyar liralık yatırımla 3 bin kişiye istihdam

Başkan Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş İlçesi’nde denize yakın 6 bin 300 dönüm alanda kurulacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ekonomik değeri yüksek levrek, çipura ve karides başta olmak üzere 10’un üzerinde balık ve su ürününü havuzlarda yetiştirmek için sabırsızlandıklarını vurguladı. 215 parselden oluşacak ihtisas OSB’de altyapı için 300 milyon liralık yatırım öngördüklerini, toplam yatırım tutarının ise 2 milyar lira civarında olacağını kaydeden Başkan Yamanyılmaz, proje sayesinde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacaklarının altını çizdi.

"İhracat pazarlarında talep gören ürünleri yetiştireceğiz"

Türkiye’de ilk, dünyada ikinci olacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ihracat pazarlarında büyük talep gören levrek, çipura ve karides üretiminin ağırlıkta olacağını anlatan Yamanyılmaz, ayrıca kefal türleri, sazan, yayın, yılan balığı, yosun, tilapya, pangasus ve trança gibi balık ve su ürünlerinin yetiştirileceğini ifade etti.

"350 milyon dolar ciro, 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz"

Yamanyılmaz, “Su ürünleri üretiminde 160 ülke arasında 30’uncu, Avrupa’da 6’ncı sırada bulunan Türkiye geçen yıl 200 bin ton su ürünleri ihraç ederek 1 milyar doları aşkın gelir sağladı. Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılının 11 aylık döneminde ise sektörümüz tüm zorluklara rağmen yüzde 1 artış sağlayıp, 926,1 milyon dolar ihracata imza atma başarısı gösterdi. Bu rakamlar dikkate alındığında 350 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediğimiz Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemiz için önemi daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

"Nesli tükenme tehlikesi yaşayan türleri çoğaltacağız"

Başkan Yamanyılmaz, Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ekonomik getirisi yüksek türlerin toplu üretiminin yanında Akdeniz’de nesli tükenme tehlikesi yaşayan balık ve deniz canlılarının çoğalmasına yönelik çalışmalar üzerinde de yoğunlaşacaklarını belirtti. Karataş ve Yumurtalık kıyıları ile lagünlerin deniz canlılarının üremesinde önemli bölgeleri oluşturduğunu kaydeden Başkan Yamanyılmaz, “Doğu Akdeniz illerimizdeki üniversitelerimiz çeşitli nedenlerle nesli azalan lagos, sinarit, ceylan, mercan, halili türü balıklar ile Akdeniz karidesinin kültür ortamında üretimi için araştırmalar yürütüyor. AKİB olarak ülkemize kazandıracağımız Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağımız teknokent veya Ar-Ge merkezinde su ürünleri mühendislerimizin araştırmalarını destekleyeceğiz. Üniversitelerimizle işbirliği içinde ekonomik değeri yüksek türlerin çoğalmasını sağlayarak tarla balıkçılığı projemizde kültürel üretime dâhil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Yamanyılmaz’ın projeyle ilgili sunumunu ilgiyle dinleyen Emine Erdoğan, Türkiye’nin ihracatla yükselmesine büyük katkı sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkeye kazandırılmasında emek veren Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yöneticilerini tebrik edip, başarılar diledi.
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