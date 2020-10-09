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Tarım işçisi ailenin çadırı yandı
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KONAKLAR MAHALLESİ’NDE ÇADIRDA KALAN VE TARIM İŞÇİLİĞİ YAPAN YABANCI UYRUKLU AİLEYE AİT ÇADIR EV YANDI.
MERSİN 09.10.2020, 09:24
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Konaklar Mahallesi’nde çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan yabancı uyruklu aileye ait çadır ev yandı.
Alınan bilgiye göre, mahallenin giriş bölümünde yer alan ve çoğunlukla tarımda çalışan kişilerin yaşadığı çadır evlerin birinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hattab Osman’a ait olan çadırda çıkan yangın bir anda her tarafı sardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile alevler söndürülerek diğer çadırlara sıçraması engellendi.
Çadır tamamen yanarken, içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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