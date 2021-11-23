Tarım işçileri güne, belediyenin ikramı sıcak çorbayla başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, tarım işçilerinin de içini ısıtıyor. Belediye ekipleri, Tarsus’ta gün aydınlanmadan yola çıkan tarım işçilerine hafta içi 4 gün 4 işlek noktada 05.00-06.30 saatleri arasında çorba ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “1 Ekmek 1 Çorba” projesi kapsamında tarımsal üretimin yoğun olduğu Tarsus’ta, işçi servislerinin sıklıkla geçtiği noktalarda hafta içi 05.00 ile 06.30 saatleri arasında çorba dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinin usta aşçılarının hazırladığı sıcak çorbalar ve MER-EK ekmekleri, günün aydınlanmadığı saatlerde mobil araçlarda tarım işçilerine sunuluyor.

Pazartesi günü Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa köprüsü önünde, Salı günü Mithatpaşa-Gazipaşa mahallelerinin kesişme noktası olan Mithatpaşa köprüsü üzerinde, Çarşamba günü Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde, Perşembe günü ise Yeşil Mahalle ile Bahçe mahallesi sınırı olan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Merkezde ise Pazartesi günü Şevket Sümer Mahallesi Siteler Karakolu önünde, Salı günü Kurdali ışıklarda, Çarşamba günü ise Bekirde yolunda saat 05.00 ile 06.30 saatleri arasında sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılıyor.

Tarım sektöründe emek harcayan Mehmet Ali Teker, “Bize verdiği hizmetler için Başkanımıza çok teşekkür ederim, minnettarız. Her zaman Başkanımızın arkasındayız” dedi. Her sabah erken saatlerde işçileri tarlalara ulaştıran Murat Çuhadar, “Sabah kalktığımızda etrafta kimse yokken Belediye Başkanımızın sayesinde belediye çalışanlarının bize çorba ve ekmek dağıtması çok güzel bir duygu. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Bir sıcak çorba gönül alıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz” diye konuştu.